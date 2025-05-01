ملتقى أهل مصر للمرأة والفتاة بالمحافظات الحدودية يتعرف على مراحل عصر الزيتون بشمال سيناء

استقبلت مديرية الزراعة بشمال سيناء وفد فتيات ملتقى "أهل مصر" للمرأة والفتاة بالمحافظات الحدودية، حيث زرن المعصرة الإرشادية بمديرية الزراعة بشمال سيناء، وتعرفن على مراحل استخلاص زيت الزيتون.

وجاء ذلك ضمن فعاليات الدورة العشرين من ملتقى "أهل مصر" للمرأة والفتاة بالمحافظات الحدودية، الذي يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ويستضيف الملتقى 120 سيدة وفتاة من المحافظات الحدودية الست: شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر (حلايب، الشلاتين، أبو رماد)، الوادي الجديد، مطروح، أسوان، إلى جانب مشاركات من حي الأسمرات بالقاهرة، وفتيات من "جمعية مصر الخير" والجمعية الخيرية لتأهيل ورعاية الصم وضعاف السمع.

رافق الفتيات خلال الزيارة كل من الدكتورة دينا هويدي، مدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة والمدير التنفيذي للملتقى، وأشرف المشرحاني، مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء.

وخلال الجولة، قدم الدكتور تامر حسن، وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء، شرحًا تفصيليًا حول خطوات إنتاج زيت الزيتون، ومراحل إنتاج زيت الزيتون من خلال خطين للإنتاج (تقليدي وحديث)، والفرق بين الأساليب القديمة والتكنولوجية الحديثة، ومميزات كل مرحلة من مراحل التصنيع، والتكلفة والإنتاجية.

كما حرص وكيل وزارة الزراعة على تحفيز الشباب نحو الاستثمار، وقدم محاضرة علمية تطبيقية وسط المعصرة، شرح خلالها المراحل المختلفة من تنظيف الثمار وتنقيتها من الشوائب، ثم تجميعها في الأحواض، ومرورًا بمرحلة طحن الثمار للحصول على العجينة، تليها عملية فصل الزيت عن المياه، وصولًا إلى التعبئة. مشيرًا إلى أن "العصر على البارد" يعد الأفضل للحصول على أجود أنواع الزيوت، كما أشار إلى تنوع استخدامات الزيت ما بين الأغذية والعناية بالشعر وبعض العلاجات والمكملات الغذائية.