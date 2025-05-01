قال مصدر مطلع إن البحرين تستهدف بيع سندات بقيمة 5ر2 مليار دولار في أول طرح لها منذ نوفمبر الماضي للاستفادة من تراجع العائد على سندات الاقتصادات الصاعدة لتعود إلى مستويات ما قبل زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصدر القول إن البحرين تروج لسندات دولارية تقليدية أجل 12 عاما بقيمة 750 مليون دولار إلى جانب صكوك إسلامية بقيمة 75ر1 مليار دولار أجل 8 سنوات.

وسيكون العائد على السندات التقليدية 5ر7% في حين سيكون العائد على الصكوك 25ر6% بحسب المصدر.

وارتفعت مبيعات السندات المقومة بالدولار واليورو من الأسواق الناشئة إلى 35 مليار دولار في أبريل الحالي، بزيادة نسبتها 5% عن العام الماضي، حيث تراجعت عوائد سندات الدول الناشئة السيادية المقومة بالدولار عن معظم الزيادة التي أعقبت فرض الرسوم الجمركية الأمريكية، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرج.

وانخفض متوسط ​​عائد سندات الدول الناشئة السيادية من أعلى مستوى له في ثمانية أشهر في وقت سابق إلى أقل من 7% هذا الشهر، وهو ما يُشبه المستويات التي سُجلت قبل 2 أبريل، عندما بدأت الولايات المتحدة فرض الرسوم الجمركية الجديدة والتي أثارت قلق المستثمرين.

يأتي ذلك فيما يحل أجل سداد صكوك بحرينية بقيمة مليار دولار خلال أكتوبر وسندات بقيمة تزيد على مليار دولار في يناير، بحسب البيانات التي جمعتها بلومبرج. ونشطت مملكة البحرين سوق السندات خلال العام الماضي وأصدرت في نوفمبر صكوكا بقيمة 25ر1 مليار دولار.







