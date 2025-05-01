جماعة الحوثيين: 5 غارات أمريكية تستهدف محيط مدينة صعدة

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أعلنت جماعة الحوثي، مساء الخميس، عن 5 غارات أمريكية استهدفت محيط مدينة صعدة شمال غربي اليمن.

وأوردت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين، في خبر عاجل مقتضب: "عدوان أمريكي يستهدف بـ 5 غارات محيط مدينة صعدة".

ولم تتطرق القناة إلى تفاصيل أخرى بشأن نتائج القصف الأمريكي، فيما لم يصدر تعقيب فوري من واشنطن بالخصوص.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الجماعة عن سلسلة غارات أمريكية استهدفت مديرية خب والشعف في محافظة الجوف شمالي اليمن.

والأربعاء، أعلنت جماعة الحوثي أن الولايات المتحدة شنت 1300 غارة وقصف بحري على اليمن منذ منتصف مارس الماضي، ما أسفر عن مقتل وإصابة مئات المدنيين.

وفي 15 مارس الماضي، استأنفت الولايات المتحدة هجماتها ضد اليمن، عقب أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترامب للجيش الأمريكي بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماما".

لكن الجماعة تجاهلت تهديد ترامب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردا على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس، حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.