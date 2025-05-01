 الهند تغلق المجال الجوي أمام الطائرات الباكستانية وسط تصاعد التوتر بشأن كشمير - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الهند تغلق المجال الجوي أمام الطائرات الباكستانية وسط تصاعد التوتر بشأن كشمير


نشر في: الخميس 1 مايو 2025 - 7:57 ص | آخر تحديث: الخميس 1 مايو 2025 - 7:57 ص

أغلقت الهند مجالها الجوي أمام الخطوط الجوية الباكستانية، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء، فيما يتواصل تصاعد التوترات بين الدولتين في أعقاب هجوم إرهابي دموي بإقليم كشمير المتنازع عليه.

وذكرت محطة تلفزيون "إن دي تي في" الهندية، نقلا عن بيان للسلطات، أن القرار يشمل جميع الطائرات المسجلة في باكستان وتشغلها شركات باكستانية، بما في ذلك الطائرات الحربية.

 ويسري الحظر حتى 23 مايو المقبل.

كانت باكستان أغلقت مجالها الجوي بالفعل أمام الطائرات الهندية في إطار تراجع دبلوماسي منذ الهجوم الذي وقع في 22 أبريل، عندما قتل مسلحون 26 شخصا، معظمهم من السائحين الهنود، في منتجع سياحي يقع بالشطر الهندي من كشمير.

وتلقي نيودلهي باللائمة في الهجوم على مجموعة مسلحة يتردد أنها تعمل من باكستان، ونفت إسلام أباد ذلك بشدة.
 

 
 


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