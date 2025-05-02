قاض برازيلي يضع الرئيس الأسبق فرناندو كولور تحت الإقامة الجبرية لأسباب صحية

أمر قاض برازيلي، اليوم الخميس، بوضع الرئيس الأسبق فرناندو كولور الذي أدين بالفساد عام 2023، تحت الإقامة الجبرية بدلا من السجن وذلك بسبب اعتلال صحته.

وتم القبض على كولور في أواخر الأسبوع الماضي وصدرت أوامر بأن يبدأ في تنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة ثماني سنوات و 10 أشهر، ولكن قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس قبل اليوم الخميس، طلب الدفاع بوضعه تحت الإقامة الجبرية بسبب سن الزعيم السابق البالغ 75 عاما وتدهور حالته الصحية.

وقال محامو كولور إنه يعاني من مرض باركنسون وتوقف التنفس أثناء النوم والاضطراب ثنائي القطب.

وأدين كولور، الذي قاد البلاد من عام 1990 إلى عام 1992، بتلقي 20 مليون ريال (5ر3 مليون دولار) لتسهيل العقود بين شركة حكومية وشركة خاصة لبناء مستودعات الوقود.