أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 953 ألفا و190 فردا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022 إلى نحو 953 ألفا و190 فردا من بينهم 1230 لقوا حتفهم أو أصيبوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10 آلاف و732 دبابة، منها 3 دبابات أمس الأربعاء، و22 ألفا و364 مركبة قتالية مدرعة، و27 ألفا و136 نظام مدفعية، و1375 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1148 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان، أنه تم أيضا تدمير 370 طائرة حربية، و335 مروحية، و34 ألفا و401 طائرة مسيرة، و3196 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و46 ألفا و750 من المركبات وخزانات الوقود، و3869 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.