ترامب: أنا أحب إسرائيل وأرغب أن تكون أقوى وأعظم

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن تكون الولايات المتحدة الأمريكية مصدرًا للسلام في العالم برمته.

وقال خلال كلمته أمام الكنيست، اليوم الاثنين، إنه «يسعى لتحقيق السلام من السعودية إلى قطر، ومن إندونيسيا إلى العراق، ومن تركيا إلى الأردن، ومن أرمينيا إلى أذربيجان».

وأضاف: «سننشر الفرص ونكون مصدرًا للسلام في العالم برمته، إسرائيل وأمريكا وكل دول الشرق الأوسط ستنعم بالسلام أكثر مما كانت تنعم به من قبل».

وأعرب عن اعتزازه بدعوته كرئيس أمريكي لإلقاء كلمة أمام الكنسيت الإسرائيلي، مختتمًا: «أنا أحب إسرائيل وأرغب أن تكون أقوى وأعظم.. فليحفظ الرب الشرق الأوسط وأمريكا وإسرائيل».

ومن المقرر أن يشارك ترامب في فعاليات قمة شرم الشيخ للسلام، التي تبدأ اليوم الاثنين، بمشاركة 30 دولة ومنظمة دولية وإقليمية بمناسبة الاحتفال بالتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار.

وسبق أن أعلنت الرئاسة أن الدول والمسئولين الذين أكدوا المشاركة في قمة شرم الشيخ هم: مصر، الولايات المتحدة، الأردن، تركيا، إندونيسيا، الإمارات، باكستان، الهند، البحرين، الكويت، سلطنة عمان، قبرص، اليونان، ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، إيطاليا، أذربيجان، إسبانيا، أرمينيا، المجر، بجانب الأمين العام للأمم المتحدة، وأمين عام جامعة الدول العربية، ورئيس المجلس الأوروبي.

وبحسب بيان سابق للرئاسة المصرية، تهدف القمة إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما تأتي هذه القمة في ضوء رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتحقيق السلام في المنطقة، وسعيه الحثيث لإنهاء النزاعات حول العالم.