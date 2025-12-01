الصليب الأحمر: آلاف العائلات في غزة لا تعرف مصير أبنائها

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن آلاف العائلات في غزة لا تعرف مصير أبنائها أو مكان وجودهم.

وأضافت اللجنة في تصريح صحفي اليوم الإثنين، أنه بموجب القانون الدولي الإنساني، يجب التعامل مع الجثامين باحترام وضمان كرامة أصحابها، بحسب وكالة صفا.

وأكدت أنها تدعم جهات الطب الشرعي والصحة في إدارة الجثامين وتوثيقها وتتبعها، حتى يتسنى تحديد هويتها وتتمكن العائلات من إغلاق هذا الفصل المؤلم.

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، دفن 15 شهيدا كانت جثامينهم محتجزة لدى إسرائيل، بعد أن تعذر التعرف عليهم.

ويأتي هذا القرار في ظل استمرار تأخر استرجاع الجثامين، حيث تكثف الجهات الصحية جهودها لإنهاء إجراءات الدفن بشكل عاجل، وفق المعايير الإنسانية والدينية المعتمدة، وفق وكالة معا.

وقبل أيام، أعلنت صحة غزة استلام 15 جثمانًا لشهداء تم الإفراج عنهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي وبواسطة منظمة الصليب الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 345 جثمانًا.

وأضافت في بيان آنذاك، أنه تم التعرف على 99 جثمانًا من أصل 345 جثمانًا، من الجثامين المفرج عنها و التي تم استلامها من قبل الاحتلال.