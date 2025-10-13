ترامب: أنفقنا ملايين الدولارات لتعزيز قدرات الدفاع الإسرائيلية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده أنفقت ملايين الدولارات لتعزيز قدرات الدفاع الإسرائيلية.

وأضاف خلال خطاب أمام الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن رؤساء أمريكيين سابقين غيره لم يتمكنوا الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، لكن استطاع أن يفعل ذلك (في ولايته الأولى).

وأشار إلى أن إسرائيل حققت انتصارًا في الحرب، لافتًا إلى أنه التقى كثيرًا عائلات المحتجزين في غزة وكان يقدر حجم معاناتهم وتحملهم.

ولفت إلى أنّ المنطقة بانتظارها مستقبل أفضل سواء لليهود أو المسيحيين أو المسلمين، موضحًا أن اتفاقيات أبراهام تغيير لشكل المنطقة.

ونوه بأنّ تم التخلص من جميع التحديات، وأن ما فعلته إسرائيل معجزة بكل المقاييس، موضحًا أن إسرائيل آمنة الآن وقوية الآن ويحترمها الجميع أكثر من أي وقت مضى.

وأكد أن الإسرائيليين كانوا يظنون أنهم لن يكون لهم وجود، موضحًا أن بلاده حرصت على نشر السلام والاستمرار في هذا المسار في الفترات المقبلة بما يدعم هذه القيم.

وشدد على أهمية هذا الصراع الذي استمر لسنوات طويلة، ليكون وعد الصهيونية هو وعد النجاح والتقدم، مؤكدا أن الولايات المتحدة تقف بجانب إسرائيل وتشاركها التفوق والنجاح ولتحقيق النصر.