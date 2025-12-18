 ترامب: خلال الـ11 شهرا الماضية حققنا نجاحات كبيرة - بوابة الشروق
الخميس 18 ديسمبر 2025 5:44 ص القاهرة
ترامب: خلال الـ11 شهرا الماضية حققنا نجاحات كبيرة

د ب أ
نشر في: الخميس 18 ديسمبر 2025 - 5:36 ص | آخر تحديث: الخميس 18 ديسمبر 2025 - 5:36 ص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي (0200 صباح الخميس بتوقيت جرينتش) إن إدارته حققت خلال الأحد عشر شهرا الماضية نجاحات كبيرة، مضيفا: "لديكم الآن رئيس يجعل هذا البلد يعمل".


