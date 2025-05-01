إدانة صحفي سويدي في تركيا بتهمة إهانة أردوغان

أصدرت محكمة تركية حكما بالسجن لمدة 11 شهرا مع وقف التنفيذ على صحفي سويدي في تركيا بتهمة إهانة الرئيس.

وقالت جمعية دراسات الإعلام والقانون التركية، اليوم الأربعاء، إنه بسبب قضية أخرى تتعلق باتهامات بالإرهاب، لم يتم الإفراج عن الصحفي وسيظل قيد الاحتجاز انتظارا للمحاكمة.

ونفى الصحفي التهم الموجهة إليه في كلتا القضيتين.

وكان قد تم القبض على الصحفي السويدي كاج يواكيم ميدين، الذي يعمل في صحيفة داجينس إي تي سي السويدية اليومية، واحتجازه في نهاية شهر مارس/ آذار الماضي بعد وقت قصير من وصوله إلى إسطنبول.

ويتردد أن تهمة إهانة الرئيس مرتبطة، من بين أمور أخرى، بمظاهرة في ستوكهولم في 2023، جرى خلالها تعليق دمية تشبه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مشنوقة خارج مبنى البلدية.

ووفقا لجمعية دراسات الإعلام والقانون التركية، فإن ميدين شهد في المحكمة بأنه لم يشارك في المظاهرة وكان خارج البلاد في ذلك الوقت.

وقال إنه شخصيا لم يكن له دور في اختيار الصور التي تم إرفاقها للإيضاح ببعض مقالاته الصحفية، والتي تم استخدامها ضده في القضية.