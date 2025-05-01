مستشفى أهل مصر يستقبل 5 مصابين بحالة حرجة من انفجار خط غاز أكتوبر

استقبل مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق 5 حالات من الحالات الحرجة جراء الحريق المؤسف الذي وقع في منطقة 6 أكتوبر.

وأكدت المستشفي أنه رغم امتلاء الغرف الداخلية ووحدات العناية المركزة، تمكن الفريق الطبي والتمريضي بكفاءة عالية من الاستجابة الفورية وتقديم الرعاية العاجلة اللازمة لإنقاذ حياة المصابين.

وفي خطوة عاجلة تعكس مستوى الاستعداد وحس المسؤولية، قامت إدارة المستشفى بتحويل وحدات الطوارئ مؤقتًا إلى وحدات رعاية مركزة، لاستيعاب الأعداد الكبيرة، وقد أتاج هذا الإجراء تقديم التدخلات الطبية اللازمة على وجه السرعة وبدء رحلة علاج المصابين داخل المستشفى.

وساهمت تجهيزات قسم الطوارئ المسبقة في مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، والتي أعدت ليكون وحدة عناية مركزة متكاملة قادرة على التعامل مع الحوادث الكبرى والمعقدة، في تمكين الفريق الطبي من استقبال 5 حالات حرجة من هذا الحادث وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم على الفور.



