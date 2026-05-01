ترامب بصدد رفع الرسوم على الويسكي الاسكتلندي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه بصدد رفع رسوم معينة مفروضة على الويسكي الاسكتلندي بعد زيارة ملك بريطانيا تشارلز الثالث والملكة كاميلا للبيت الأبيض هذا الأسبوع.

وكتب ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي "لقد جعلني الملك والملكة أفعل شيئا لم يتمكن أي شخص آخر من فعله، دون أن يطلبوا ذلك حتى!".

وأضاف ترامب "أن الناس كانوا يطالبون بهذا التغيير، خاصة فيما يتعلق بالبراميل الخشبية التي يتم فيها تعتيق المشروبات الكحولية مثل "السكوتش" و"البوربون".

واستخدم ترامب الخمور كورقة ضغط في تهديداته المتعلقة بالرسوم الجمركية. ففي العام الماضي، هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 200% على النبيذ الأوروبي، وهو ما كان سيشكل ضربة كبيرة محتملة لمزارع الكروم في فرنسا وإيطاليا، لكن التهديد لم يتحقق في النهاية.

وردت دول أجنبية بالمثل بتهديدات تستهدف البوربون ومنتجات أمريكية أخرى.

وفي نهاية المطاف، استثنت إدارة ترامب مادة الفلين من الرسوم الجمركية، وهو ما شكل ارتياحا كبيرا للبرتغال، أكبر مُورد لهذه المادة المستخدمة في إغلاق زجاجات النبيذ.

وفسر كريس سونجر، الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس المشروبات الروحية المقطرة في الولايات المتحدة، منشور ترامب على أنه إلغاء للرسوم الجمركية البالغة 10% على الويسكي المستورد من المملكة المتحدة.

وقال سونجر في بيان إن: "هذا الإجراء يعزز العلاقات عبر الأطلسي، ويوفر قدرا من اليقين هناك حاجة ماسة إليه لصناعتنا، ويتيح لمنتجي المشروبات الروحية على جانبي الأطلسي أن ينموا ويستثمروا ويدعموا الوظائف في وقت حرج."