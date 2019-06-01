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محافظ الإسكندرية يشهد احتفال مديرية الأوقاف ليلة القدر

كتبت ـ هدى الساعاتى :
نشر فى : السبت 1 يونيو 2019 - 5:52 ص | آخر تحديث : السبت 1 يونيو 2019 - 5:52 ص

شهد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، مساء أمس الجمعة ، الاحتفالية التي تنظمها مديرية أوقاف بالإسكندرية بمناسبة ليلة القدر عقب صلاتى العشاء والتراويح، بمسجد أبى العباس المرسى بمنطقة بحرى. جاء ذلك بحضور كلا من أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء أحمد بسيونى سكرتير عام المحافظة، واللواء حمدى الحشاش سكرتير عام مساعد المحافظة، واللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية،و الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والشيخ حسن عبدالبصير، مدير عام الدعوة، والمهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك، وجميع القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة.


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