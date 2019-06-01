الصين تحقق مع شركة «فيدكس» بسبب تحويل طرود شركة «هواوي» إلى أمريكا

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ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم السبت أن السلطات الصينية بدأت تحقيقا مع شركة "فيدكس" للشحن، بعد أن حولت العديد من الطرود التي أرسلتها شركة "هواوي" إلى الولايات المتحدة.

واعتذرت شركة الشحن لشركة الاتصالات الصينية العملاقة، قائلة إن ذلك كان خطأ لوجستيا.

وكان قد تم تحويل الطرود إلى القاعدة الأمريكية لشركة "فيدكس"، بدلا من الوجهات المقصودة في الصين.

وأضافت شينخوا أنه تم فتح قضية ضد شركة "فيدكس" للاشتباه في أنها "تقوض الحقوق المشروعة والمصالح الخاصة بالعملاء الصينيين".

وأثار الحادث، الذي ورد في وقت سابق هذا الأسبوع دهشة، حيث أن شركة "هواوي" محور حرب تجارية بين الإدارة الأمريكية والصين.

وتتهم الولايات المتحدة شركة"هواوي" بسرقة أسرار تجارية، ومحاولة انتهاك العقوبات المفروضة على إيران وتسهيل تجسس الحكومة الصينية.

ولم تظهر دليلا يؤيد الاتهام بالتجسس.

وقال مسؤولو شركة "فيدكس" لوسائل الإعلام الأمريكية إنه لم يبلغ أحد الشركة بتحويل مسار الطرود.