السبت 1 يونيو 2019 6:45 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما مدى رضاك عن الدراما الرمضانية للموسم الجاري؟

النتـائـج تصويت

وزير داخلية تونس يبحث استعدادات تأمين المؤتمر الـ30 للاتحاد الدولي للصحفيين

تونس - أ ش أ
نشر فى : السبت 1 يونيو 2019 - 5:32 م | آخر تحديث : السبت 1 يونيو 2019 - 5:32 م

التقي وزير الداخلية التونسى هشام الفراتي، اليوم السبت، برئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجي البغوري، حيث بحثا الاستعدادات لتأمين فعاليات المؤتمر الـ30 للاتحاد الدولي للصحفيين، والذي تحتضنه تونس في الفترة من 11 إلى 14 يونيو الجاري.

وتستضيف تونس للمرة الأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين، وذلك تحت شعار (مؤتمر تونس.. من أجل صحافة حرة)، بحضور أكثر من 300 صحفي يمثّلون 600 ألف صحفي حول العالم، وبمشاركة 187 نقابة وجمعية صحفية من 140 دولة بدعوة من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك