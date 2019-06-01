وزير داخلية تونس يبحث استعدادات تأمين المؤتمر الـ30 للاتحاد الدولي للصحفيين

التقي وزير الداخلية التونسى هشام الفراتي، اليوم السبت، برئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجي البغوري، حيث بحثا الاستعدادات لتأمين فعاليات المؤتمر الـ30 للاتحاد الدولي للصحفيين، والذي تحتضنه تونس في الفترة من 11 إلى 14 يونيو الجاري.

وتستضيف تونس للمرة الأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين، وذلك تحت شعار (مؤتمر تونس.. من أجل صحافة حرة)، بحضور أكثر من 300 صحفي يمثّلون 600 ألف صحفي حول العالم، وبمشاركة 187 نقابة وجمعية صحفية من 140 دولة بدعوة من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.