 روسيا تطرح أول دواء معتمد لعلاج فيروس كورونا الأسبوع المقبل - بوابة الشروق
الإثنين 1 يونيو 2020 3:54 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

روسيا تطرح أول دواء معتمد لعلاج فيروس كورونا الأسبوع المقبل

علم روسيا
علم روسيا
حسام عماد
نشر فى : الإثنين 1 يونيو 2020 - 3:46 م | آخر تحديث : الإثنين 1 يونيو 2020 - 3:46 م

قالت الهيئة الروسية الداعمة ماليا لأول دواء معتمد في روسيا لعلاج كوفيد-19، إن روسيا ستبدأ الأسبوع المقبل مداواة المصابين بالمرض، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

ونقلت «رويترز» عن رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي، في تصريحات، أن بإمكان المستشفيات الروسية أن تبدأ في إعطاء الدواء المضاد للفيروس المسجل باسم أفيفافير للمرضى اعتبارا من 11 يونيو.

وأضاف أن الشركة المصنعة للدواء ستنتج ما يكفي منه لعلاج حوالي 60 ألف مريض شهريا.

و«Avifavir» أول علاج محتمل للفيروس التاجي تمت الموافقة عليه من قبل وزارة الصحة الروسية، وظهر على قائمة حكومية بالعقاقير المعتمدة منذ يومين بعد التجارب السريرية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك