بلومبرج: أعضاء أوبك بلس يقتربون من الاتفاق على تبكير موعد اجتماعهم

أكدت مصادر مطلعة أمس الأحد أن دول تحالف "أوبك بلس" تقترب من اتخاذ قرار بتبكير موعد اجتماع التحالف القادم بعدة أيام.

ووفقا لما أوضحته وكالة "بلومبرج" للأنباء فإنه إذا ما تأكد هذا، فإنه يتيح للتحالف وحلفائه فرصة أكبر للمناورة لتغيير حدود الإنتاج الحالية.

وكان تم التوصل للاتفاق المعمول به حاليا في أبريل في ظل انهيار الطلب على النفط وسط جائحة كورونا. ويدعو الاتفاق إلى تخفيف القيود من يوليو، وهو الأمر المفتوح للنقاش في الاجتماع القادم.

وعادة ما يحدد أعضاء أوبك خططهم بشأن إمدادات النفط للعملاء لشهر يوليو في الأسبوع الأول من شهر يونيو، وبالتالي فإن تبكير موعد الاجتماع يمنحهم فرصة للتعديل.

وكان وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، الذي يتولى الرئاسة الدورية، قد اقترح عقد الاجتماع في الرابع من يونيو، وليس في الموعد المقرر يومي 9 و 10 يونيو. ونقلت بلومبرج عن مصدرين القول إنه من المتوقع صدور القرار النهائي بهذا الشأن اليوم.