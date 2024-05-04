جامعة الدول العربية تشارك فى أعمال القمة الاسلامية بجامبيا

شاركت جامعة الدول العربية فى أعمال الدورة (15) لقمة منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بمدينة بانجول عاصمة جمهورية جامبيا تحت عنوان "تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار من أجل التنمية المستدامة".

وترأس وفد الجامعة العربية السفير الدكتور خالد منزلاوي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون السياسية الدولية.

وقال السفير منزلاوى فى بيان إن القمة عقدت بمشاركة رئيس جامبيا أداما باور والأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية السعودية (رئاسة الدورة 14 للقمة)، إلى جانب حسين طه أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وعدد من رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء وممثلين رفيعي المستوى للمنظمات الدولية والإقليمية.. واستعرض الدكتور منزلاوي فى كلمته أمام القمة مواقف جامعة الدول العربية من القضية الفلسطينية المركزية وما اتخذته من إجراءات بشأن مساعدة الدول العربية في تنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة.

كما التقى على هامش القمة بعدد من كبار المسئولين في الدول الأعضاء في المنظمة وفي منظمة المؤتمر الإسلامي وتم استعراض عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والقضايا التى تهم العالمين العربي والإسلامي وعلى رأسها القضية الفلسطينية.