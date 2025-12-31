علق رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف بسخرية على اقتراح زيادة الإنفاق الأوروبي على المنظمات غير الحكومية، واصفا هذه السياسة بأنها محاولة "لغسل الأدمغة".



وكتب دميترييف على منصة "إكس" ردا على منشور حول مقترح زيادة ميزانية الاتحاد الأوروبي للمنظمات غير الحكومية: "أوروبا التقدمية - 10 مليارات دولار لتمويل المنظمات غير الحكومية التي تغسل الأدمغة (زيادة ستة أضعاف)، لجعل الأوروبيين 'أكثر وعيا وتقديرا للتنوع (المهاجرين وغيرهم)'".

وفي وقت سابق، أشار دميترييف إلى أن بيروقراطية الاتحاد الأوروبي تسببت في مشاكل الهجرة والجريمة والرقابة والأزمات الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون الأوروبيون.

وكتب على منصة "إكس": "البيروقراطيون المتنازعون في الاتحاد الأوروبي تسببوا في مشكلات الهجرة والجريمة والرقابة والأزمات الاقتصادية للأوروبيين. الأوروبيون المتضررون هم الفريق الحقيقي لأوروبا".

وجاء منشور دميترييف ردا على تغريدة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، الذي وافق سابقا على رأي يصف الاتحاد الأوروبي بأنه يشبه إلى حد كبير "الرايخ الرابع"، في إشارة تاريخية مقارنة بالنظام النازي الألماني (الرايخ الثالث).