 الكونغو الديمقراطية.. تفشي جديد لوباء إيبولا شمال غرب البلاد - بوابة الشروق
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الكونغو الديمقراطية.. تفشي جديد لوباء إيبولا شمال غرب البلاد

نور رشوان
نشر فى : الإثنين 1 يونيو 2020 - 2:12 م | آخر تحديث : الإثنين 1 يونيو 2020 - 2:12 م

أعلنت وزارة الصحة في الكونغو الديمقراطية، اليوم الاثنين، عن تفش جديد لوباء إيبولا في شمال غرب البلاد، وذلك حسبما نشرت وكالة الأنباء الفرنسية في خبر عاجل، منذ قليل.


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