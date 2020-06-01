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أعلنت وزارة الصحة في الكونغو الديمقراطية، اليوم الاثنين، عن تفش جديد لوباء إيبولا في شمال غرب البلاد، وذلك حسبما نشرت وكالة الأنباء الفرنسية في خبر عاجل، منذ قليل.