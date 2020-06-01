بدء التحقيق في انهيار منزل من 4 طوابق في سوهاج

بدأت النيابة العامة في سوهاج، تحقيقاتها بإشراف المستشار أحمد عبدالباقي المحامي العام لنيابات شمال، في واقعة انهيار عقار من 4 طوابق دون حدوث خسائر بشرية.

كان اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من اللواء عبدالحميد أبو موسى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لقسم أول شرطة سوهاج بوقوع انهيار جزئي في عقار دائرة القسم.

انتقل اللواء جلال أبو سحلى مساعد مدير الأمن، ومأمور وضباط القسم لمكان البلاغ، وتبين انهيار جزئي بعقار مكون من 4 طوابق، ومشيد بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية، على مساحة 100 متر "غير مأهول بالسكان"، ملك "ج. ر." 27 عاما، طباخ، دون حدوث خسائر بشرية أو التأثير على العقارات المجاورة.

وبسؤال مالك المنزل، قرر بمضمون ما تقدم، وأضاف أن العقار آيل للسقوط، وصادر له قرار هدم من الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج، وتم عمل كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحقة الحالة بالمنطقة، وإخطار الوحدة المحلية لاتخاذ اللازم، وتكليف إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.