سكان مدينة جورج فلويد يتبرعون بوجبات غذائية للمتضررين من الاحتجاجات

وجهت مدرسة متوسطة في مدينة مينيابوليس، الواقعة في ولاية مينيسوتا الأمريكية، دعوة للحصول على وجبات للطلاب والعائلات بعد تدمير المحلات التجارية للمدينة، نتيجة للاحتجاجات التي إندلعت فيها عقب مقتل جورج فلويد نتيجة لوضع ضابط شرطة أبيض، يدعى ديريك شوفين، ركبته على رقبته لمدة 8 دقائق تقريباً.

وفي أعقاب وفاة جورج على يد ضابط شرطة مينيابوليس، اندلعت أعمال شغب في جميع أنحاء البلاد مع احتجاج الناس ضد عنف الشرطة ضد الجالية الأمريكية الأفريقية.

فقامت إحدى المدارس المتوسطة التي تقع بالقرب من قسم شرطة منطقة مينابوليس، بطلب المساعدة استجابة لاحتياجات الناس بعد التخريب الذي أصاب المتاجر والمحال في المدينة، والتي أثرت على الطلاب وعائلاتهم.

وقال جاباري براون، وهو مدرس التربية الخاصة في مدرسة سانفورد المتوسطة بمينابوليس لموقع "بيزنيس إنسايدر" الأمريكي: "تواصل معنا أحد الآباء بالاتفاق مع عائلات أخرى في المدينة، وحكوا لنا عن معانتهم وعدم حصولهم على الطعام لهم ولأبناءهم، بسبب الاحتجاجات وإغلاق العديد من المتاجر وإحراقها".

وتعاونت مديرة مدرسة سانفورد الإعدادية إيمي نيلسون مع مراسلة شبكة سي بي إس مينيسوتا، وأعلنوا عن حملة للتبرعات وجمع وجبات طعام لعدد من الأسر، وفوجئ الجميع بفيضان لا يصدق من التبرعات التي ملأت حديقة المدرسة بالإمدادات، على حد وصفهم.

وقدر براون أن المدرسة تلقت عشرات الآلاف من التبرعات، وقالت نيلسون لشبكة سي بي إس مينيابوليس إن الاستجابة "ليست مفاجئة، نحن نعيش في مدينة عظيمة ولدينا أناس يريدون المساعدة، ولقد كانت الاستجابة إيجابية للغاية"، وأضاف براون أن حملة الطعام ليست سوى رمز واحد للروح المرنة لمينابوليس.

وقال: "لقد كان من الصعب النوم في الليالي القليلة الماضية، كنت أخشى في التفكير كيف ستبدو البلدة عندما نستيقظ، لكنني تمكنت من النوم بشكل جيد الليلة الماضية وأنا أعلم أننا سنكون قادرين على جعل الكثير من الأطفال والأسر يبتسمون، وسيتيح هذا للجميع معرفة أنه على الرغم من كل ما يجري، فنحن مدينة متماسكة".

