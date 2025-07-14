الأهلي يقرر إيقاف مصطفى يونس وإحالته للتحقيق بعد تشكيكه في ذمم مسؤولي النادي

قرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إحالة مصطفى يونس نجم النادي ومنتخب مصر السابق للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

أشار الأهلي في بيان رسمي مساء اليوم الإثنين "استعرض مجلس إدارة النادي في اجتماعه، اليوم، المذكرة المقدمة من الشئون القانونية بالنادي بخصوص مجموعة من الفيديوهات ظهر خلالها عضو الأهلي، شهرته مصطفى يونس على بعض المنصات الإعلامية، تضمنت إساءات للنادي ومجلس إدارته بعبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون".

أضاف البيان "وبناء على ذلك تقرر إحالة مصطفى يونس، عضو النادي، إلى التحقيق بمعرفة الشئون القانونية بشأن ما جاء على لسانه من وقائع واتهامات طالت الذمم المالية، مع إيقافه لحين انتهاء التحقيق، وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي".

وتضمنت قرارات مجلس الأهلي أيضا تكليف المستشار القانوني للنادي، محمـد عثمان، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد العضو مصطفى يونس، بخصوص ما سرده من وقائع مسيئة للنادي ومجلس إدارته.