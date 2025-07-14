أعلن نادي الأهلي، مساء اليوم الإثنين، تعاقده مع الظهير الأيسر، محمد شكري، قادما من سيراميكا كليوباترا.

وأشار الأهلي في بيان رسمي إلى أن شكري وقع على عقد مدته 5 مواسم، ينتهي في صيف 2030.

ويعد شكري (26 عاما) من ناشئي الأهلي، ولكنه رحل عن الفريق في يناير 2021 إلى سموحة على سبيل الإعارة قبل أن يستغنى الأهلي عنه مجانا في صيف 2022 بانتقاله إلى سيراميكا كليوباترا.

وسيكون محمد شكري سابع صفقات الأهلي الجديدة خلال الصيف الجاري بعد أحمد مصطفى زيزو، محمد علي بن رمضان، ياسين مرعي، محمود حسن تريزيجيه، محمد شريف، وحارس المرمى محمد سيحا.