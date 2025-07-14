الرئيس السوري يستعرض مع مسئول سعودي آفاق التعاون الاستثماري

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استعرض الرئيس السوري أحمد الشرع، الاثنين، مع مسئول سعودي آفاق التعاون الاستثماري بين البلدين.

وقالت الرئاسة السورية، في بيان: "رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع يستقبل في قصر الشعب بدمشق الدكتور عبد الله بن علي الدبيخي مساعد وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية".

و"جرى خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون الاستثماري المشترك وسبل دفعه إلى مستويات أوسع تخدم مصالح البلدين"، حسب الرئاسة.

ومنذ الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد أواخر 2024، تجرى الإدارة السورية الجديدة إصلاحات اقتصادية وسياسية، وتبذل جهودا مكثفة لإطلاق وتعزيز التعاون مع دول عديدة.

والأسبوع الماضي، زار وفد سعودي مطار دمشق الدولي، بهدف بحث فرص التعاون والاستثمار في قطاع الطيران المدني، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا" الخميس الماضي.

وأجرى الوفد، خلال زيارة لدمشق استمرت يومين، "اجتماعات مكثفة" مع الجانب السوري، بحث الطرفان خلالها "آليات التعاون الممكنة وفرص الاستثمار في قطاع النقل الجوي ومرافق المطارات السورية".

وجاءت زيارة الوفد في "إطار التحضير لزيارة مرتقبة على مستوى وزاري من الجانب السعودي"، حسب الوكالة.

وترأس الوفد الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض أيمن أبو عباة، وضم كلا من علي الوحيدي ممثل شركة مطارات "القابضة"، ومحمد أورقنجي ممثل شركة "نيرا".