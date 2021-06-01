البابا تواضروس يكرم محافظ القاهرة لدور أجهزة المحافظة في تطوير مسار العائلة المقدسة

قام قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بتكريم محافظ القاهرة خالد عبد العال، ضمن عدد من الشخصيات والحضور؛ لدورهم في تطوير مسار العائلة المقدسة.

جاء ذلك لدى مشاركة محافظ القاهرة مساء اليوم في الاحتفال الذي أقامته جامعة الزقازيق ومعهد الدراسات القبطية تحت رعاية وبحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، بمناسبة ذكرى دخول العائلة المقدسة أرض مصر وزيارتها منطقة تل بسطة كأحد مواقع مسار العائلة المقدسة، وذلك بمسرح الأنبا رويس بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث تستمر احتفالات الكنيسة بهذه المناسبة لمدة 3 أيام .

حضر الحفل وزراء السياحة والآثار والهجرة والتموين والشباب والرياضة وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ورؤساء الجامعات والشخصيات العامة.