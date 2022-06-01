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المستشار الألماني: هدفنا ألا يكسب بوتين في حرب العدوان التي بدأها ضد أوكرانيا

برلين - د ب أ
نشر في: الأربعاء 1 يونيو 2022 - 10:44 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 يونيو 2022 - 10:44 ص

أدلى المستشار الألماني أولاف شولتس، بتصريحات حذرة مجددا حول أهداف السياسة الخارجية لألمانيا في الحرب الروسية بأوكرانيا.

وقال شولتس، اليوم الأربعاء خلال مناقشة الميزانية في البرلمان الألماني، إن هدف الحكومة الألمانية هو "ألا يكسب" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حرب العدوان التي بدأها ضد أوكرانيا، وأضاف: "هدفنا هو أن تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها وتنجح في ذلك".

وكان زعيم المعارضة ورئيس الحزب المسيحي الديمقراطي، فريدريش ميرتس، قد انتقد سابقا أن شولتس قال من قبل إن روسيا لا ينبغي أن تكسب الحرب بدلا من أن يقول ببساطة: "على أوكرانيا أن تكسب هذه الحرب".

وقال شولتس مخاطبا ميرتس: "لكنني أريد أن أقول صراحةً إنه لأمر متعجرف وغير مناسب وفي غير محله تماما أن يدور نقاش هنا في هذا البلد حول ما يحق لأوكرانيا أن تقرره".


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