أردوغان: السويد وفنلندا لم تفيا بعد بقائمة رغبات تركيا بشأن الإرهاب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان اليوم الأربعاء إن السويد وفنلندا لم تقدما بعد تعهدا مكتوبا تنأى به كل منهما بنفسها عن المنظمات التي تعتبرها تركيا إرهابية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن أردوغان القول: "لا توجد وثيقة ملموسة يمكنها معالجة تحفظاتنا. ليس من الممكن بالنسبة لنا أن نصدق تعهدات غير مدعومة بوثائق مكتوبة".

وتسمح دول أوروبية، من بينها هولندا وفرنسا وألمانيا، لحزب العمال الكردستاني وتنظيمات تابعة له في سوريا بالسعي بها لجمع تبرعات.

وانسحبت تركيا أيضا من اتفاقية التعاون الاستراتيجي مع اليونان احتجاجا على السياسات الأخيرة التي تتبعها الحكومة في أثينا.