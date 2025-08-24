أوكرانيا تعلن استعادة مزيد من الأراضي في منطقة دونيتسك

أعلنت القوات الأوكرانية، اليوم الأحد، أنها استعادت السيطرة مجددا على مزيد من الأراضي في منطقة دونباس، التي تقع في صلب الطموحات الإقليمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأفاد قائد الجيش الأوكراني ألكسندر سيرسكي، بأن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على ثلاث بلدات كانت تحتلها وحدات روسية في مقاطعة دونيتسك، التي تشكل مع لوهانسك منطقة دونباس.

وفي وقت لاحق، أفاد جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكراني باستعادة قرية أخرى، مشيرا إلى أنه قد تم طرد الجنود الروس من قرية نوفوميخايليفكا في مقاطعة دونيتسك.

ولم يتسن التحقق من صحة هذه المعلومات من مصادر مستقلة.

ولا تزال المنطقة المحيطة بمدينة بوكروفسك المدمرة تعتبر أكبر بؤرة اشتعال. وقال سيرسكي إن: "الوضع هناك هو الأصعب".

وأضاف: "هناك دفاعنا عن الاستقلال الأوكراني وعلم أوكرانيا ليس مجرد كلمات نبيلة، بل هو مخاطرة يومية وإنجاز يومي للقوة."