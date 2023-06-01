 وزير الخارجية السعودي يبحث مع لافروف التطورات بالمنطقة والأزمة في أوكرانيا - بوابة الشروق
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وزير الخارجية السعودي يبحث مع لافروف التطورات بالمنطقة والأزمة في أوكرانيا

هديل هلال
نشر في: الخميس 1 يونيو 2023 - 2:06 م | آخر تحديث: الخميس 1 يونيو 2023 - 2:06 م


التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الخميس، نظيره الروسي سيرجي لافروف، على هامش اجتماع بريكس بجنوب إفريقيا.

وأفادت فضائية «العربية»، اليوم الخميس، بأن الوزير السعودي بحث مع نظيره الروسي التطورات بالمنطقة والأزمة في أوكرانيا.

وتوجه وزير الخارجية اليعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، إلى جمهورية جنوب إفريقيا، للمشاركة في الاجتماع الوزاري لأصدقاء «مجموعة بريكس»، تحت شعار «شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والتعددية الشاملة»، المقرر عقده يومي 1 و2 يونيو، في مدينة كيب تاون.

ومن المقرر أن يبحث وزير الخارجية مع المشاركين في الاجتماع الوزاري لمجموعة «بريكس»، أبرز القضايا والمستجدات على الساحة الدولية، وتعزيز العمل متعدد الأطراف لتحقيق الرخاء والازدهار في العالم أجمع، إضافةً إلى عقد جملة من اللقاءات الثنائية مع وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة.


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