الكشف عن مصمم فستان زفاف الأميرة رجوة الحسين

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خطفت الأميرة رجوة الحسين، زوجة ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله، الأنظار بفستان زفاف جمع بين العصرية والفخامة، بما يلائم هذا النوع من المناسبات الملكية.

وكثرت التوقعات خلال الفترة الماضية حول هوية المصمم الذي كان مسئولا عن فستان الزفاف، ليتم الإعلان مساء اليوم أنه من توقيع المصمم اللبناني إيلي صعب، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.

وظهر الفستان بسيطا وأنيقا، بقصة ضيقة تتسع مع ذيل الفستان، مع أكمام طويلة وطرحة مطرزة بشكل أنيق.

وحملت الأميرة رجوة باقة بسيطة من الزهور البيضاء، واقتصرت إكسسواراتها على تاج أنيق وأقراط مرصعة بالألماس.