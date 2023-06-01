غرق شاب فى شاطئ أبو يوسف بالإسكندرية

يكثف طاقم الإنقاذ البحري في الإسكندرية، بالتعاون مع غواصين الخير، البحث عن جثة شاب، يدعى "عبدالرحمن.إ.ص"، 17 عامًا، حيث لقي مصرعه غرقًا في مياه شاطئ أبو يوسف، شمال الروضة الخضراء، عقب نزوله مياه البحر.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغًا من الأهالي؛ يفيد غرق شاب في مياه البحر بشاطئ أو يوسف، وجاري البحث عن جثمانه.

وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي، وسماع أقوال شهود العيان، أن الغريق أرادا الاستحمام في مياه البحر، إثر ارتفاع درجة حرارة الطقس فجرفته الأمواج إلى داخله.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الخميس، تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.