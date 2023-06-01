فاروقا نور الدين يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة المقاولون والإسماعيلي

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توج البوركينابي فاروقا نور الدين مدافع المقاولون العرب، بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه والإسماعيلي مساء الأربعاء، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما نتيجة مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب، التي أقيمت على ملعب الجبل الأخضر مساء الأربعاء، في الجولة الـ 30 من الدوري الممتاز.

وتسلم المدافع البوركينابي جائزة أفضل لاعب في مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب، والمقدمة من رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وبتلك النتيجة، رفع فريق المقاولون العرب رصيده للنقطة 42 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري، فيما وصل رصيد الإسماعيلي إلى النقطة 33 في المركز الثاني عشر.