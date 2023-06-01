 فاروقا نور الدين يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة المقاولون والإسماعيلي - بوابة الشروق
الخميس 1 يونيو 2023 12:14 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟
النتـائـج تصويت

فاروقا نور الدين يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة المقاولون والإسماعيلي

كريم صلاح
نشر في: الخميس 1 يونيو 2023 - 12:01 ص | آخر تحديث: الخميس 1 يونيو 2023 - 12:01 ص

توج البوركينابي فاروقا نور الدين مدافع المقاولون العرب، بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه والإسماعيلي مساء الأربعاء، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما نتيجة مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب، التي أقيمت على ملعب الجبل الأخضر مساء الأربعاء، في الجولة الـ 30 من الدوري الممتاز.

وتسلم المدافع البوركينابي جائزة أفضل لاعب في مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب، والمقدمة من رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وبتلك النتيجة، رفع فريق المقاولون العرب رصيده للنقطة 42 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري، فيما وصل رصيد الإسماعيلي إلى النقطة 33 في المركز الثاني عشر. 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك