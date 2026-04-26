وزيرة خارجية أستراليا تتوجه إلى اليابان والصين وكوريا الجنوبية لبحث ملف الطاقة

من المقرر أن تتوجه وزيرة خارجية أستراليا، بيني وونج، خلال الأسبوع الجاري، إلى اليابان والصين وكوريا الجنوبية لبحث إمدادات الطاقة، وذلك قبيل الزيارة المرتقبة لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي إلى أستراليا في أوائل مايو المقبل.

وقال بيان حكومي، اليوم الأحد، إن وونج ستتوجه أولا إلى طوكيو غدا الاثنين للقاء نظيرها الياباني توشيميتسو موتيجي وعدد من الوزراء، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف البيان، أن وونج ستبحث خلال الزيارة قضايا أمن الطاقة والوقود، والحرب في الشرق الأوسط، وغيرها من المواضيع.

وقالت وونج في البيان، إن البلدين تربطهما "علاقة قائمة على الثقة والقيم المشتركة والمصالح المتبادلة".

وأضافت وونج، "معا، ندعم منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة، بما يعزز الشمول والقدرة على الصمود".