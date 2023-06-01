أوكرانيا تسلم كندا قائمة بالمعدات العسكرية التي تحتاجها

قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، في خطاب عبر الفيديو أمام المشاركين في معرض "كانسك" للدفاع والأمن، أكبر معرض دفاعي في كندا، والذي يقام في العاصمة الكندية أوتاوا، إن كندا تلقت من أوكرانيا قائمة بالمعدات العسكرية التي تحتاجها كييف لمواجهة روسيا بنجاح.

وأضاف ريزنيكوف: "لقد سلمت أوكرانيا حكومة كندا قائمة بالسلع والتكنولوجيات الكندية الضرورية"، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية يوكرينفورم.

وقال ريزنيكوف إن أوكرانيا تسعى إلى إقامة شراكات مع كندا والشركات الدفاعية الكندية حتى تكون المعدات "متاحة لنا عندما نحتاج إليها وبالحجم المطلوب".



وأكد ريزنيكوف أن "أوكرانيا تلبي الآن المهمة التي تم إنشاء حلف شمال الأطلسي "الناتو" من أجلها: أوكرانيا هي درع أوروبا في الشرق ضد التهديد الروسي. نحن ندمر القوة العسكرية الموجهة ضد القيم الأوروبية والحرية".

وأضاف ريزنيكوف أن "القرارات التي نتخذها اليوم ستؤثر على تطوير الأمن الأوروبي والعالمي لسنوات قادمة".

وقال ريزنيكوف: "كلما قل عدد الأسلحة الروسية، كلما قل النفوذ الروسي".

يشار إلى أن كندا خصصت بالفعل نحو مليار دولار من المساعدات العسكرية المختلفة لأوكرانيا منذ بداية العام الماضي، بحسب يوكرينفورم.