إشبيلية يهزم روما ويتوج بلقب الدوري الأوروبي للمرة السابعة في تاريخه

قاد حارس المرمى المغربي الدولي ياسين بونو، فريقه إشبيلية الإسباني للتتويج بلقب الدوري الأوروبي (يوروبا ليج) للمرة السابعة في تاريخه، عقب فوزه 4 / 1 بركلات الترجيح على روما الإيطالي مساء الأربعاء، في المباراة النهائية للمسابقة القارية.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة التي أقيمت بملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست، بالتعادل 1 / 1، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية للفريق الإسباني، بفضل تألق بونو، الذي تصدى لركلتي ترجيح باقتدار.

وبادر روما بالتسجيل عن طريق نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة 35، قبل أن يتعادل أشبيلية بهدف عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل جيانلوكا مانشيني، لاعب الفريق الإيطالي، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 55.

وبتتويجه باللقب، حجز إشبيلية، الذي توج بجميع المباريات النهائية السبع التي خاضها في الدوري الأوروبي، مقعدا في مرحلة المجموعات بالنسخة المقبلة لدوري أبطال أوروبا، وفقا للائحة المسابقة، ليعوض إخفاقه في المشاركة بالبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز عبر بوابة الدوري الإسباني.

وفشل إشبيلية في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى بجدول ترتيب الدوري الإسباني المؤهلة لدوري الأبطال في الموسم القادم، حيث يحتل حاليا المركز الـ11 بالمسابقة المحلية، بفارق 19 نقطة عن فرق المربع الذهبي، قبل خوض المرحلة الأخيرة للبطولة.

كما ضرب إشبيلية، الذي استعاد لقب الدوري الأوروبي بعد غياب دام 3 أعوام، موعدا في كأس السوبر الأوروبي، الذي يجرى في أغسطس المقبل بمدينة بيرايوس اليونانية، مع الفائز بنهائي دوري أبطال أوروبا الذي يقام بين مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي في 10 يونيو الجاري بمدينة اسطنبول التركية.

في المقابل، فشل روما في التتويج باللقب خلال ظهوره الثاني بالمباراة النهائية للبطولة، بعدما سبق له أن خاض الدور ذاته خلال نسخة المسابقة عام 1991، حينما كانت البطولة تجرى تحت مسماها القديم (كأس الاتحاد الأوروبي)