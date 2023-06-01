يويفا ينتظر تقرير حكم النهائي الأوروبي قبل تحديد مصير مورينيو

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ينتظر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تقرير حكم المباراة قبل إتخاذ قرار بشأن إمكانية معاقبة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لروما الإيطالي لصراخه في وجه الحكم عقب خسارة فريقه أمام أشبيلية الإسباني بركلات الجزاء الترجيحية في نهائي الدوري الأوروبي مساء الأربعاء في بودابست.

ووجه مورينيو انتقادات للحكم انتوني تايلور خلال المؤتمر الصحفي بعد خسارة فريقه في النهائي القاري.

وفي تسجيل فيديو جرى تداوله لاحقا عبر منصات التواصل الإجتماعي، ظهر مورينيو وهو يلوح في وجه تايلور وطاقم التحكيم، مع سماعه ينطق بكلمة "عار".

وتلقى مورينيو إنذارا من الحكم خلال المباراة، التي انتهى وقتها الأصلي وكذلك الإضافي بالتعادل بهدف لمثله قبل أن يحسم أشبيلية الفوز بركلات الجزاء الترجيحية 4 /1ليتوج باللقب القاري السابع.

واشتعلت الأجواء داخل وخارج الملعب حيث حصل 13 لاعبا على إنذارات من بينهم سبعة من لاعبي روما، وتعطلت المباراة كثيرا حيث احتسب الحكم 25 دقيقة وقت بدل من ضائع.