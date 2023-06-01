تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بضرورة التعامل الفوري مع شكاوى وبلاغات المواطنين، شن رئيس حى حدائق القبة، محمد عبدالوهاب، حملة بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لحل المشكلات الواردة بالشكوى ورفع مستوى النظافة والإشغالات بالشوارع والميادين.



أكد عبدالوهاب، اليوم الخميس، استجابة الحى السريعة لبلاغ وشكوى الأهالى من عامود إنارة ملقي على الأرض بميدان حدائق القبة، شمال القاهرة، لافتا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وإعادة الشيء لأصله على الفور.



وأشار إلى تقليم الأشجار المتواجدة أمام مدرسة عبد العزيز عشماوي، بتقسيم الجمعية، استجابة لمطالب قاطني المنطقة، موضحاً أن إدارة الحدائق بالحي تقص وترسم الأشجار دون المساس بجذورها، إضافة إلى رفع المخلفات الناجمة من تلك العملية.



وتابع: "رفع الإشغالات من شارع 10 تحت إشراف إدارات الإشغالات والمرافق ورجال المتابعة الميدانية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور حسام فوزى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، بتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين".