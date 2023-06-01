تنمية المشروعات: نستهدف مساعدة أصحاب المشروعات على الالتزام بالمعايير البيئية السليمة

قال الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي إن الاهتمام بالمشروعات الخضراء من أهم محاور عمل جهاز تنمية المشروعات في الفترة الحالية لمساعدة أصحاب المشروعات على الالتزام بالمعايير البيئية السليمة.

جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الثانية لمؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" تحت عنوان (مشروع النمو الأخضر الشامل بمصر)، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية و70 عارضًا و300 شركة وبنوك ومستثمرين وجهات عامة.

وأكد رحمي - في كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالي - سعي الجهاز المستمر نحو العمل مع مختلف الجهات الدولية والمحلية لضمان وصول المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى حلول مبتكرة للمشكلات البيئية والمناخية في مصر تساعدهم على التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأضاف أن الجهاز يقوم بمساندة المشروعات البيئية الجديدة فنيا وماليا ومنها المشروعات المتخصصة في تطوير منظومة إنتاج الفحم النباتي (مكامير الفحم) وإنشاء وحدات إنتاج الغاز الحيوي (البيوجاز) وجمع وكبس المخلفات الزراعية وإحلال وتحويل المركبات للعمل بالوقود المزدوج غاز طبيعي/بنزين.

وأوضح أن الجهاز يشارك في تنفيذ مشروع "النمو الأخضر الشامل في مصر" الذي يستهدف بناء قدرات الشركات في مجالات التخطيط الإستراتيجي والإدارة المالية والتسويق والابتكار، بالإضافة إلى استحداث آليات تساهم في تقديم الخدمات المالية وغير المالية لدعم قطاع المشروعات الخضراء.

وتابع أن المشروع نجح على مدار عامين في دعم ونمو عدد كبير من الشركات الناشئة ورواد الأعمال بقطاعات الزراعة المستدامة والإنتاج الغذائي والطاقة المتجددة وإدارة المخلفات من خلال برنامجي (ابدأ شركتك) و(كبر شركتك)، لافتا إلى أن المشروع انعكس إيجابيًا على 400 شركة ناشئة وقائمة.

وأشار إلى أن المعرض الذي ينطلق بمشاركة 70 شركة رائدة بمحافظتي الأقصر وقنا، يعتبر فرصة للتشبيك بين جانبي العرض والطلب في سوق الأعمال الخضـراء، بالإضافة إلى رفع وعى المستهلكين وربطهم بالشركات الصديقة للبيئة.