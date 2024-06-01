أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة دمياط، اليوم السبت، عن انقطاع مياه الشرب في مناطق "الشيخ سديد، والمثلث، وأرض العتر، وعزبة الجبانة، وقرية السنانية"، وذلك لربط خط مياه قطر 560 مم بالسنانية.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، في بيان اليوم السبت، أن موعد قطع المياه سيبدأ من الساعة 12 صباح غد الأحد، ولمدة 6 ساعات، على أن تعود المياه في تمام الساعة السادسة صباحًا، فور انتهاء تلك الأعمال.

وأعلنت الشركة أنها وفرت عددًا من سيارات المياه صالحة للشرب، من أجل توزيعها على المناطق المتأثرة بانقطاع المياه، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة، لتخزين احتياجات المواطنين من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأهابت الشركة، جميع المواطنين، والمؤسسات الحكومية والوحدات المحلية والمخابز والمستشفيات، والمصانع والمحلات التجارية، بضرورة تخزين احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، على أن تعود المياه إلى طبيعتها فور الانتهاء من أعمال الصيانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125، أو التواصل على رقم «واتس آب» 01013019333.