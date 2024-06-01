23 شركة مصرية في بعثة تجارية إلى المملكة الأردنية الهاشمية

بدأت 23 شركة مصرية كبرى متخصصة في مجالات الصناعات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء زيارتها للمملكة الأردنية الهاشمية في إطار البعثة التجارية المصرية التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة و المجلس التصديري لمواد البناء.



من المقرر أن تبدأ الشركات زيارتها بزيارة الأسواق المختلفة وكذلك الشركات والمصانع المستهدفة، فور وصولها إلى الأردن.

وتبدأ اللقاءات الثنائية مابين الشركات المصرية ونظيرتها الأردنية بعد غد الاثنين الموافق 3 يونيو في تمام التاسعة صباحا بفندق انتركونتيننتال عمان، حيث تم الترتيب والاعداد لتلك اللقاءات الثنائية من خلال مكتب التمثيل التجاري المصري برئاسة المستشارة منى عبود وبرعاية غرفة تجارة الأردن.

ويترأس وفد البعثة التجارية خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة.

وكان وفد فني من ممثلي مجلس مواد البناء والحراريات والكيماويات والأسمدة قد زارا الأردن في مطلع مايو 2024 كبعثة تحضيرية للترتيب للبعثة الفعلية والالتقاء بالجهات الداعمة في المملكة الأردنية الهاشمية.

ويبلغ إجمالى حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2023 ما قيمته 866.4 مليون دولار كما حقق الميزان التجارى بين مصر والأردن خلال عام 2023 فائضا لصالح مصر بلغت قيمته 529 مليون دولار وفقا للميزان التجاري السلعي بين البلدين وبنسبة نمو تقدر بنحو 15.8%.

وذلك وفقا للدراسة التي أعدها مكتب التمثيل التجاري المصري بالأردن.