ديمبلي أفضل لاعب في موسم دوري أبطال أوروبا

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فاز الفرنسي عثمان ديمبلي جائزة أفضل لاعب باريس سان جيرمان بجائزة أفضل لاعب في الموسم المنصرم من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما قاد فريقه للتتويج بها للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وحقق باريس سان جيرمان بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد فوز كاسح 5-0 على حساب إنتر ميلان، في النهائي الذي جمع الفريقين أمس السبت، على ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ الألمانية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا»، اليوم الأحد، حصول عثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان على جائزة أفضل لاعب في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقاد اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا باريس سان جيرمان للتتويج بدوري أبطال أوروبا بمساهماته الكثيرة، حيث سجل 8 أهداف وصنع 6 آخرين أي ساهم في 14 هدفا خلال 15 مباراة لعبها في البطولة.

وبشكل عام لعب عثمان ديمبلي 49 مباراة في الموسم الحالي مع باريس سان جيرمان سجل خلالهم 33 هدفًا وصنع 15 آخرين.