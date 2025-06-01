أمين الفتوى بدار الإفتاء: الأضحية من أعظم القربات إلى الله ويجب أن تكون مستوفية للشروط

أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الدكتور علي فخر، أن الأضحية تعتبر من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى، وأن هدفها هو التقرب إلى الله، مشددًا على ضرورة أن تكون الأضحية في أفضل حال من حيث الجودة والصحة، وأن تكون خالية من العيوب وفيرة اللحم، ومستوفية جميع شروط الأضحية الشرعية.

وأوضح الدكتور فخر- في مقابلة مع القناة (الأولى) بالتليفزيون المصري اليوم الأحد - أن الفقهاء تحدثوا عن شروط الأضحية بشكل دقيق، مؤكدين على أهمية أن تكون الأضحية صحية وسليمة، قائلاً: "يجب أن تكون الأضحية أفضل ما نستطيع تقديمه لله، وخاصة أن كل نعمة نتمتع بها هي من فضل الله، وبالتالي يجب أن نأخذ من نعمه لنتقرب إليه، وأشار إلى أهمية توزيع الأضحية بحسب ما أمر الله تعالى.

وفيما يتعلق بـ"صك الأضحية"، أوضح أن هذه الفكرة ظهرت بسبب التغيرات الاجتماعية والتوسع العمراني، حيث أصبحت المدن أكبر، قائلا "في الماضي كان الناس يتعارفون على كيفية توزيع اللحم، أما اليوم فقد أصبح من الصعب على الكثيرين معرفة كيفية توزيع الأضحية"، مشيرًا إلى أن فكرة الجهات التي تتولى الذبح والتوزيع نيابة عن المضحين ظهرت في هذا السياق.

وأكد أن هذه الجهات تعمل بالوكالة عن صاحب الأضحية، وبالتالي يجوز لصاحب الأضحية أن يوكل جهة لتقوم بالذبح والتوزيع نيابة عنه، مضيفا "إذا قامت الجهة بتوزيع اللحم بشكل صحيح، فقد أصاب صاحب الأضحية الأجر الكامل".