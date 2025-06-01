الصفدي: إسرائيل تكبدت خسارة استراتيجية في حربها على غزة

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنيين أيمن الصفدي، على حق الشعب الفلسطيني في الدولة والأمن والسلم، وإنهاء الحرب على غزة.

وأضاف الصفدي، في مؤتمر صحفي مشترك، عقد في وزارة الخارجية، الأحد، أن قرار الاحتلال بمنع دخول وفد اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة إلى الضفة الغربية، يؤكد غطرسة الحكومة الإسرائيلية وعنجهيتها وتطرفها.

وبحسب قناة «المملكة»، أوضح الصفدي، أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أكد خلال لقاء الوفد اليوم الأحد، على أهمية دور اللجنة في حشد موقف دولي فاعل لوقف الحرب على غزة.

وأضاف: «إسرائيل استطاعت أن تدمر غزة وقتلت أكثر من 54 ألف فلسطيني في القطاع، لكنها كشفت عن حقيقة حكومتها التي تقتل وتدمر وتستثمر في الحرب والدمار ولا تستثمر في مستقبل للسلام، فخسارتها استراتيجية، ورأينا التغيرات في المواقف الدولية ومن شعوب العالم تجاه إسرائيل».

وأشار إلى أن الوفد العربي الإسلامي أكد خلال اللقاء مع الرئيس الفلسطيني، أهمية وقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وشدد الصفدي، على أن تلبية الحقوق الفلسطينية المشروعة هو الأساس الذي يسعى إليه الجميع، ذاكرًا أن الحكومة الإسرائيلية مستمرة في قتل كل فرص السلام في المنطقة.

وأكد أن الموقف الإسرائيلي بمنع زيارة وفد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة منسجم مع ممارساتها على مدى السنوات الماضية في الغطرسة والهمجية.