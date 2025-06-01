استقرت أسعار كلا من الحديد والأسمنت، بالمصانع العاملة بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم الأحد 1 يونيو 2025.



- جاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

استقر سعر حديد عز عند 38900 جنيه للطن.

استقر سعر حديد بشاي عند 38250 جنيها للطن.

استقر سعر حديد المصريين عند 36900 جنيه للطن.

استقر سعر حديد الجارحي عند 36000 جنيه للطن.

استقر سعر حديد الجيوشي عند 36000 جنيه للطن.

استقر سعر حديد مصر ستيل عند 37000 جنيه للطن.

- وجاءت أسعار الأسمنت على النحو التالي:

استقر سعر أسمنت النصر مسجلا 3875 جنيها للطن.

واستقر سعر أسمنت وادي النيل ليسجل 3875 جنيها للطن.

وثبت سعر أسمنت السويس ليصل إلى 3885 جنيها للطن.

واستقر سعر أسمنت المخصوص ليسجل 3880 جنيها للطن.

واستقر سعر أسمنت السويدي ليسجل 4050 جنيها للطن.

وثبت سعر أسمنت حلوان ليسجل 3900 جنيه للطن.