قدم النادي الأهلي صفقته الجديدة، محمود حسن تريزيجيه، نجم الفريق العائد من رحلة احتراف؛ لتدعيم صفوف الفريق في كأس العالم للأندية، وخلال الفترة المقبلة.

ويلعب الأهلي في المجموعة الأولى لكأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تضم بورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي.

وتسافر بعثة النادي الأهلي إلى أمريكا يوم 4 يونيو المقبل، حيث يخوض مباراة ودية أمام باتشوكا المكسيكي يوم 8 يونيو.

وأعلن الأهلي في يناير الماضي عن تعاقده مع محمود حسن تريزيجيه بعقد مدته 5 مواسم بعد نهاية الموسم الجاري.

وأشار الأهلي في بيان رسمي إلى أنه تم الاتفاق على ضم تريزيجيه بعد انتهاء إعارته إلى نادي الريان القطري.

ويعود تريزيجيه لصفوف الأهلي بعد 10 سنوات تنقل خلالها بين أندية أندرلخت وموسكرون في بلجيكا، وأستون فيلا الإنجليزي، وقاسم باشا وطرابزون في تركيا، وأخيرا الريان القطري.

ووقع تريزيجيه مع الأهلي على عقد ينتهي في صيف 2030.

ويترأس محمود الخطيب، بعثة الفريق المتجهة إلى أمريكا يوم 4 يونيو المقبل للمشاركة في مونديال الأندية.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية بشكله الجديد بمشاركة 32 ناديًا، حيث يلعب الأهلي في المجموعة الأولى رفقة بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي، ممثل البلد المستضيف.

ويخوض الأهلي مباراة افتتاح البطولة أمام إنتر ميامي، على ملعب هارد روك، الثالثة فجر يوم 15 يونيو المقبل، ثم يلعب ضد بالميراس البرازيلي يوم 19 يونيو، في السابعة مساءً، ويختتم دور المجموعات أمام بورتو البرتغالي يوم 24 يونيو الرابعة فجرًا.