مقتل إرهابيين اثنين غربي الموصل

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية بالعراق، اليوم الإثنين، مقتل "اثنين " من الإرهابيين غربي الموصل.

وذكرت المديرية، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - إن أفرادا من الاستخبارات العسكرية، واستخبارات قيادة عمليات نينوى تمكنت من مطاردة اثنين من الإرهابيين ومحاصرتهما وقتلهما، بعد محاولتها الفرار في قرية "أم هرام" بقضاء البعاج غربي الموصل.

وأوضح البيان، أن القوة تمكنت من الوصول إلى أوكارهم ، حيث ضبطت بداخلها دراجتين ناريتين ، كانتا تستخدمان لتنفيذ العمليات الإرهابية وبندقيتي "كلاشنكوف " و6 شرائح اتصال للموبايل ، وحزام ناسف وجهاز لاب توب " و"كارت ميموري".