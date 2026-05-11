قطاع الترفيه السعودي يحقق أرقاما قياسية خلال 10 سنوات

سجل قطاع الترفيه في السعودية، في غضون أقل من عشرة أعوام، أرقاما لافتة تعكس حجم التحول الذي يشهده القطاع، إذ تجاوز عدد الزوار 320 مليون زائرا عبر أكثر من 60 موسما وبرنامجا ترفيهيا.

وبدأت الهيئة العامة للترفيه منذ تأسيسها في عام 2016، بالتشكّل، وبناء جسدها الإداري، وأوكلت لها مهام إثراء الحياة، ورسم البهجة، وتوفير خيارات ترفيهية متعددة للمجتمع، تماشيا مع رؤية المملكة 2030، في إطار جودة الحياة.

وبنت الهيئة قاعدة صلبة للقطاع عبر تنظيم الأنشطة، وإطلاق التراخيص، وتعزيز التكامل بين الجهات، وتمكين المستثمرين، حيث وصل عدد الشركات التي جرى دعمها من قبل برامج الترفيه أكثر من 650 شركة، في مؤشر يعكس حجم التوسع والنمو للقطاع، وفقا لـ"العربية نت" اليوم الاثنين.

وسجلت الهيئة أكثر من 38 ألف نشاط ترفيهي مرخّص، إلى جانب تنفيذ أكثر من 250 ألف زيارة رقابية.

وأسهم برنامج "قادة الترفيه" في تدريب أكثر من 140 ألف متدرب، وتنفيذ أكثر من 1150 ورشة وجلسة إرشادية.

وفي إطار التميز المؤسسي، حصدت هيئة الترفيه السعودية 10 شهادات أيزو، وحققت أكثر من 30 رقما قياسيا عالميا في موسوعة جينيس.

وحققت تلك الجهود حضورا إعلاميا واسعا، مدعوما بزخم رقمي وانتشار عالمي متنامٍ، إذ تجاوز الوصول العالمي 1.4 مليار، فيما تخطت المشاهدات 1.9 مليار مشاهدة.