التشغيل التجريبى يستمر لشهرين.. وتقديم خدمات طبية مطابقة للمعايير القومية المصرية

ينطلق اليوم الإثنين، المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد أولى محافظات المرحلة الأولى للقانون الجديد فى الموعد المحدد، حيث يبدأ بمرحلة التشغيل التجريبى التى تمتد لفترة شهرين من الأول من يوليو وتنتهى فى الأول من سبتمبر.



وقال مصدر مطلع بوزارة الصحة، لـ«الشروق»، إنه من المقرر أن يتم خلالها تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية مطابقة للمعايير القومية المصرية، من خلال منشآت مسجلة لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، كما ستشهد تلك المرحلة استكمال البنية المعلوماتية والانتهاء من تسجيل المنتفعين بالخدمة، مشيرة إلى أنه جار تدريب جميع الفرق الطبية والإدارية.



وأكد المصدر إدخال المرضى للمستشفيات عن طريق نظام الإحالة من خلال وحدات طب الأسرة، لافتا إلى أن المستشفيات ستظل تستقبل حالات الطوارئ والحوادث فقط، مشددة على سرعة فتح ملف الأسرة بالوحدات الصحية لجميع المواطنين.



وشدد على الاهتمام بالمظهر الخارجى لجميع المستشفيات وخاصة المسطحات الخضراء، ويتولى تنفيذ أعمال التنسيق الخاصة بالمستشفيات إحدى شركات القطاع الخاص فى إطار التعاون المتبادل والمشاركة فى هذا المشروع القومى الجديد.



كانت وزارة الصحة قد دشنت غرفة عمليات وطوارئ برئاستها فى مقر مبنى هيئات التأمين الصحى الجديد تعمل على مدى الـ٢٤ ساعة يوميا للوقوف على المستجدات لحظة بلحظة وتذليل جميع العقبات، حتى إطلاق المنظومة الجديدة للتأمين الصحى.



من جانبها، ناشدت وزارة الصحة المواطنين بسرعة التوجه للوحدات التابعين لها حسب التوزيع الجغرافى لمحل السكن، لفتح الملف الطبى وإجراء الكشف الطبى، حتى يتم الانتهاء من الميكنة والتحول الرقمى الخاص بمنظومة تسجيل قاعدة بيانات المنتفعين.



وعن الوحدات والمراكز الصحية التابعة لكل حى بمحافظة بورسعيد، أكدت الوزارة أن حى العرب يتبعه وحدة عرب أول، ووحدة عرب ثانى، وحى المناخ يتبعه وحدة الكويت، ووحدة مناخ ثانى، ووحدة مناخ إول، أما حى الضواحى فيتبعه وحدة فاطمه الزهراء، ومركز مصطفى كامل، ووحدة بنك الاسكان، ومركز القابوطى.



ويتبع حى الزهور وحدة عمر بن الخطاب، ووحدة عثمان بن عفان، ومركز عثمان بن عفان، ومركز الجوهرة، ووحدة ميسرة، ووحدة ٥٠٠٠، وحى الجنوب يتبعه مركز بحر البقر، ووحدة بحر البقر الجديدة، ووحدة ام خلف، أما حى غرب فيتبعه وحدة الجرابعة، ويتبع مدينة بور فؤاد وحدة بورفؤاد ثانى، ومركز الحرفيين.



وقالت الوزارة إنه سيتم تأمين جميع المنشآت الطبية، مؤكدة على ضرورة تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية، تحظى برضا المواطنين.